Trabzonspor'da Umut Bozok çıkmazı Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Adana Demirspor ve Konyaspor ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

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Trabzonspor'daki yıllık maaşı 33 milyon TL olan Umut, kendisiyle ilgilenen takımlardan bu rakamın aynısını istiyor.

Bordo-mavili kulüp de bonservis talep ediyor. Özellikle maaş konusunda yurt içinde istediği teklifi bulamayan Umut'un menajerinin, Avrupa'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Umut Bozok için resmi teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

Sezon performansı

Trabzonspor formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Umut, gol ya da asist yapamadı.