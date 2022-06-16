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    Trabzonspor'da Umut Bozok ve Trezeguet sesleri

    Trabzonspor'da Umut Bozok ve Trezeguet sesleri

    Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Umut Bozok ve Trezeguet'yi de kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililer iki futbolcunun menajerini de İstanbul'a davet etti.
    • 16.06.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 13:03
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    Süper Lig'de sezou şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor'da kadro takviyesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

    Bordo-mavililerin, geçtiğimiz Mahmoud Trezeguet ve Umut Bozok'la son aşamaya geldiği ortaya çıktı.

    Trezeguet'in menajeri İstanbul'a geliyor

    Trezeguet’in temsilcisi Trabzonspor ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul’a geliyor.

    Bordo-mavililerin Trezeguet için 3 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifi yaptığı ancak Aston Villa'nın 4 milyon euro istediği kaydedildi.

    Geçen sezon Başakşehir'de dikkat çeken bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

    Trabzonspor da Umut Bozok ve Trezeguet sesleri #1

    Umut Bozok'la da temaslar sürüyor

    Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer isim olan Umut Bozok'u da isteyen Trabzonspor, futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti.

    Kasımpaşa'da müthiş bir performans sergileyerek attığı 20 golle gol kralı olan tecrübeli santrfor görüşmelerde ikna edilmesinin ardından hemen sözleşme imzalanıp kampa yetiştirilmek isteniyor.

    Transfer görüşmelerini sarı-kırmızılıların da yakından takip etmesi bekleniyor.

    Umut Bozok'un bonservisi Fransız ekibi Lorient'te bulunuyor.

    Trabzonspor da Umut Bozok ve Trezeguet sesleri #2


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