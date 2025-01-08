Trabzonspor'da yenilenme transferleri: Adryelson ve Junior Santos

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Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Trabzonspor, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavili ekip, üst sıralara tırmanışa geçmek için kadroda kapsamlı bir yenilenme planı hazırladı.

Bu kapsamda, ilk 11'de direkt oynayacak üç yeni transfer yapılması kararlaştırıldı. Transfer hedefleri stoper, merkez orta saha ve sağ kanat mevkileri olarak belirlendi. Karadeniz temsilcisi, 13 Ocak'ta başlayacak transfer sezonuyla birlikte hızlı hareket ederek ilk imzaları attırmayı ve 20 Ocak'ta oynanacak Sivasspor maçına yeni kadrosuyla çıkmayı planlıyor.

EN YAKIN İSİMLER: ADRYELSON VE JUNIOR SANTOS

Trabzonspor’un transfer gündeminde imzaya en yakın isimler Brezilyalı stoper Adryelson ve sağ kanat oyuncusu Junior Santos. Yönetim, bu iki ismi kısa sürede kadroya dahil etmek için görüşmelerini sürdürüyor.