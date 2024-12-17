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Trabzonspor'da yerli harekatı: İrfan Can Kahveci de listede

Trabzonspor'da yerli harekatı: İrfan Can Kahveci de listede Trabzonspor, Kenan Karaman ve İrfan Can'ın yanı sıra eski yıldızı Yusuf Sarı'yı da kadrosuna katmayı hedefliyor.