Trabzonspor'da yerli harekatı: İrfan Can Kahveci de listede

Haber Merkezi
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yerli havuzunu güçlendirmek için üç oyuncuyu gündemine aldı.
Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe'den İrfan Can ile eski Beşiktaşlı Kenan Karaman'ı transfer listesine dahil etti.
Trabzonspor'un, Karaman'ın mali şartlarını araştırdığı ve devre arası transfer dönemi için son kararı vereceği ifade edildi.
Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman, Bundesliga 2'de 15 maçta 9 gol ve 1 asistle dikkat çekmişti.
YENİDEN YUSUF SARI PLANLAMASI
Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Sarı'yı da Adana Demirspor'dan devre arası takasla kadrosuna katmayı planlıyor.
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