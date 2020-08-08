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    Trabzonspor'dan 2 transfer girişimi

    Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 22:11
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 22:11
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    Trabzonspor'dan 2 transfer girişimi

    Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimlerde şu fadeler yer aldı:

    "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

    Trabzonspor dan 2 transfer girişimi #1

    Trabzonspor dan 2 transfer girişimi #2

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