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- Trabzonspor'dan 2 transfer girişimi
Trabzonspor'dan 2 transfer girişimi
Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
- DHA
- 08.08.2020 - 22:11
- Güncelleme : 08.08.2020 - 22:11
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimlerde şu fadeler yer aldı:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."