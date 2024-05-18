Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması

Yaz transfer döneminde kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'ye veda eden ve 5+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'ın ismi Trabzonspor'la anılıyordu.
Bordo-mavili kulüp, milli kalecinin Karadeniz ekibine transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
"Kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur"
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur.
Sadece 1 kez oynadı
10 milyon euro piyasa değerine sahip olan başarılı kaleci, bu sezon adeta formayı unuttu.
İngiliz ekibi ManU'da Andre Onana'nın gerisinde kalan Altay, yalnızca 1 kez kaleyi korudu.
Manchester United'ın FA Cup 4. Tur'unda Newport County ile yaptığı ve 4-2 yendiği maçta 26 yaşındaki file bekçisi, 90 dakika oynamıştı.
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