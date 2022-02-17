Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'ye yeni teklif

Trabzonspor, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek, son teklifini iletecek. Bordo-mavililerin, bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma önerecek ve 1.5 milyon euro da garanti para teklif edecek.

Trabzonspor’un başarısında önemli katkı sağlayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme için dev bir adım atılacak, yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.

Pozitif futbolu ve takıma olan uyumuyla Nwakaeme’yi elinden kaçırmak istemeyen Karadeniz ekibinin, oyuncunun menajerini görüşmeye davet ettiği belirtildi.

TRABZON'DA KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’in yıllık 3 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Nwakaeme’nin, Trabzonspor’da devam etme kararlılığında olması, bordo-mavili yönetimi de heveslendirdi.

Şampiyonluğun artık çok yakın olduğunu düşünen Trabzonspor Yönetimi’nin gelecek planlamasında Nwakaeme’nin de bulunması nedeniyle oyuncuya cazip bir teklif sunulacak.

ÖNERİ 3 YILLIK OLACAK

Milliyet'in haberine göre; Nijeryalı kanat oyuncusuna bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık bir öneride bulunulacağı, her yıl için 1.5 milyon euro garanti ücretle birlikte, 1 milyon euro da imza parası önerileceği dile getirildi.

Süper Lig lideri Trabzonspor, 2.40’lık puan ortalamasıyla Avrupa’da en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu.

Bordo-mavililer; Porto, Manchester City, PSG ve Ajax’ın ardından en çok puan ortalamasına ulaşan takım oldu. Karadeniz ekibini Bayern Münih, Real Madrid, Union Saint-Gilloise ve Milan gibi takımlar takip etti.

60 puanla Portekiz Ligi’nin lideri olan Porto oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yenilgisi bulunmayan Porto 2.73’lük puan ortalaması ile ilk sırada yer aldı.

Trabzonspor ise oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 60 puanla lider olan Karadeniz ekibi 2.40’lık puan ortalaması elde etti. En yakın takipçisi Konyaspor ise 48 puanda yer aldı