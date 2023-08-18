Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopis, Cardiff City'nin yolunu tuttu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Manolis Siopis, İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'ye transfer oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Antalyaspor'u 1-0 yenerek üç puanla başlayan Trabzonspor'da, yaz transfer döneminde takımda değişiklikler yaşandı.

Nenad Bjelica yönetiminde bordo-mavili takımda kadroya takviyeler yapılsa da vedalar da yaşandı.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda 38 yıl aranın ardından yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Manolis Siopis'le yollar ayrılmıştı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Bonservisi elinde bulunan Yunan futbolcu, kendisine kısa süre içerisinde yeni bir takım buldu. Orta saha oyuncusu, Türk teknik adam Erol Bulut'un çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Cardiff City'ye transfer oldu.

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Siopis'i daha önce de transfer etmişti

Bu transferin ardından ise 48 yaşındaki çalıştırıcı Erol Bulut'un takımlarına yaptığı Yunan futbolcu transferleri akıllara geldi.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'da görev yaparken Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'i takımına transfer olmuştu.

Erol Bulut, Fenerbahçe döneminde ise Dimitris Pelkas'ı sarı-lacivertli ekibe kazandırmıştı.

Trabzonspor'la 77 maça çıktı

2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Manolis Siopis, 2 sezon formasını giydiği bordo-mavili takımla 77 karşılaşmaya çıktı. Siopis, bu maçlarda 1 asistle oynadı.