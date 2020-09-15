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Trabzonspor'dan Benik Afobe girişimi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Stoke City'nin forveti Benik Afobe’yi Türkiye’ye davet etti.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 12:16
Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmemesi üzerine forvet transferi yapmaya karar veren Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'un isteği üzerine rotayı İngiltere'ye çevirdi.
TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ
Bordo-mavililerin, Championship ekibi Stoke City forması giyen Benik Afobe ile el sıkıştığı ve oyuncuyu Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Arsenal altyapısından yetişen ve İngiltere'de birçok kulüpte forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, Stoke City'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Kongolu oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.