Trabzonspor'dan Benik Afobe girişimi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Stoke City'nin forveti Benik Afobe’yi Türkiye’ye davet etti.

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmemesi üzerine forvet transferi yapmaya karar veren Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'un isteği üzerine rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Bordo-mavililerin, Championship ekibi Stoke City forması giyen Benik Afobe ile el sıkıştığı ve oyuncuyu Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Arsenal altyapısından yetişen ve İngiltere'de birçok kulüpte forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, Stoke City'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Kongolu oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.