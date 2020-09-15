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    Trabzonspor'dan Benik Afobe girişimi

    Trabzonspor'dan Benik Afobe girişimi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Stoke City'nin forveti Benik Afobe’yi Türkiye’ye davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 12:16
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    Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmemesi üzerine forvet transferi yapmaya karar veren Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'un isteği üzerine rotayı İngiltere'ye çevirdi.

    TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

    Bordo-mavililerin, Championship ekibi Stoke City forması giyen Benik Afobe ile el sıkıştığı ve oyuncuyu Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Arsenal altyapısından yetişen ve İngiltere'de birçok kulüpte forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, Stoke City'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Kongolu oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.

    Trabzonspor dan Benik Afobe girişimi #1

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