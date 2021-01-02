Trabzonspor'dan Biglia ve Ndao atağı

Trabzonspor'dan Biglia ve Ndao atağı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük forması giyen Biglia ile Ndao'nun transfer edilmesini istedi. Yönetim, yarınki maçın ardından İstanbul ekibiyle masaya oturacak.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen Trabzonspor'da teknik heyet, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye istedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Karagümrük'ün Milan'dan transfer ettiği başarılı orta saha oyuncusu Biglia'nın alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Ayrıca 57 yaşındaki teknik adamın transfer listesinde, İstanbul ekibinin Senegalli sağ kanat oyuncusu Ndao da bulunuyor.

GÖRÜŞME YARIN

Yarın deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim, karşılaşmanın ardından rakip takım yöneticileriyle masaya oturacak.

Ndao ligde çıktığı 14 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yaptı. 13 karşılaşmada forma giyen Biglia'nın ise 2 gol 1 asisti bulunuyor.

Süper Lig'de transfer dönemi 5 Ocak'ta açılacak.