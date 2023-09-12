Trabzonspor'dan bir sürpriz daha! Genç futbolcu KAP'ta

Trabzonspor, serbest statüdeki Ognjen Bakic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ognjen Bakic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
65 bin euro maaş alacak
Bordo-mavili takım, Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
• 2023-24: 65 bin euro yıllık ücret
• 2024-25: 70 bin euro
• 2025-26: 250 bin euro
• 2026-27: 300 bin euro
Ognjen Bakic kimdir?
Ognjen Bakic, 6 Ocak 2003 yılında Karadağ'ın Kotor kasabasında dünyaya geldi.
Futbol yaşantısına Karadağ ekibi OFK Grbalj'da başlayan merkez orta saha oyuncusu, 2019 yılında Slovenya temsilcisi Olimpija'nın altyapısına transfer oldu.
Ocak 2022'de Osijek tarafından transfer edilen Ognjen Bakic, Temmuz 2022'de Hırvat ekibi ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Karadağ Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında görev alan 20 yaşındaki futbolcu, Osijek ile şu ana dek 14 resmi maça çıkmıştı.