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    Trabzonspor'dan Elneny atağı

    Beşiktaş ile yollarını ayıran Elneny'ye, Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi. Bordo-mavililer, Arsenal'e kiralama teklifinde bulunacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 11:32
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    Trabzonspor'dan Elneny atağı

    Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, oynadığı oyunla teknik direktör Sergen Yalçın'ın takdirini kazansa da, yönetimin geciken ödemelerde sorun çıkardığı için tecrübeli oyuncuyu bir sezon daha kiralamak istemediği öğrenildi.

    Kulübe sürekli olarak ihtar çeken 28 yaşındaki futbolcunun bu tutumunu beğenmeyen siyah-beyazlıların, 6 numara bölgesi için arayışlara başladığı belirtildi.

    TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞÜYOR

    Beşiktaş ile iplerini koparan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresi Trabzonspor olabilir.

    Kiralık sözleşmesi biten Ndiaye'nin yerine Elneny'yi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililerin, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

    Karadeniz ekibi, Elneny ile el sıkışırsa Arsenal'e kiralama teklifinde bulunacak.

    Trabzonspor'dan Elneny atağı #1

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