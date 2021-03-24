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    Trabzonspor'dan Emre Akbaba girişimi

    Trabzonspor'dan Emre Akbaba girişimi

    Trabzonspor, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba'nın peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:20
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    Visca, Koita ve Youssouf Sabaly gibi isimlerin peşine düşen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor.

    Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba'yı listesine aldı.

    AVCI TELEFONLA ARADI

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan ve sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi.

    Asist Analiz'in haberine göre; Akbaba'yı telefonla arayan Avcı'nın, kendisini kadroda görmek istediğini söylediği belirtildi.

    İlk olarak Galatasaray ile masaya oturması beklenen Emre, anlaşma sağlayamazsa Karadeniz ekibiyle görüşecek.

    Bu sezon 22 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Trabzonspor dan Emre Akbaba girişimi #1

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