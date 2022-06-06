Trabzonspor'dan Eren Elmalı resti

Trabzonspor, Eren Elmalı için 5 milyon Euro talep eden Kasımpaşa’ya 2.5 milyon Euro ve takasta futbolcu önerdi. Söz konusu fiyatlara kesinlikle çıkamayacaklarını belirten Trabzon rest çekti.

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının nasıl uygulanacağı henüz netleşmese de futbol camiasındaki genel beklenti 8 artı 3 kuralının devam edeceği yönünde.

Bu durumda dahi Trabzonspor ’un ilk 11 seviyesinde Türk oyuncuları kadrosuna katması gerekiyor. Çünkü Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızların gelecek tekliflere göre ayrılmaları söz konusu.

Bu doğrultuda öncelikli hedeflerden biri; Eren Elmalı. Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki, uzun süredir Fırtına’nın radarında.

Ancak İstanbul ekibi bonservis konusunda yüksekten uçmaya devam ediyor. Kasımpaşa’nın 5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise 2.5 milyon euro ve takasta futbolcu önerdi.

Trabzonspor rest çekti

Söz konusu fiyatlara kesinlikle çıkamayacağını belirten bordo-mavililer, “Rakamı yükseltmeyeceğiz. Karar sizin” diyerek resti çekti.

Milli oyuncu için istenen bonservis ücretini yurt içinden hiçbir kulübün vermesi mümkün gözükmezken, Kasımpaşa’nın izleyeceği yol haritası merak ediliyor. Trabzonspor’un bonuslarla en fazla 3 milyon euro seviyesine çıkabileceği konuşuluyor.