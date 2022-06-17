Trabzonspor'dan transfer açıklaması

Trabzonspor, Eren Elmanı, Doğucan Haspolat ve Stryger Larsen'in yıllık maliyetlerini açıkladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yapılan başka bir KAP bildiriminde ise Stryger Larsen'in yıllık maaliyeti de açıklandı.

Yapılan açıklamada, Eren Elmalı için 3,6 milyon euro, Doğucan Haspolat için ise 1,2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Bordo-mavililerin KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

"Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."





Yıllık ücretler de açıklandı

Yapılan başka bir açıklamada ise "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya;2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a;2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

Stryger'in maaşı ayrı açıklandı

Stryger Larsen için ayrı bir açıklama yapan bordo-mavililer, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.