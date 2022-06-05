Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
493.952
-0.04%
BTXN Coin
13.26
9.31%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Trabzonspor'dan Felipe'ye 2+1 yıllık sözleşme

    Trabzonspor, Atletico Madrid’le kontratı bitecek olan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, 2 artı 1 senelik kontrat öneriyor.
    • 05.06.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'dan Felipe'ye 2+1 yıllık sözleşme

    Şampiyon Trabzonspor , stoper transferinde üst düzey bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle Devler Ligi nedeniyle tecrübe faktörünü ön planda tutan teknik direktör Abdullah Avcı, Boateng’in gündemde olduğunu açıklamıştı.

    Lyon’un 33 yaşındaki Alman stoperi konusunda görüşmeler sürüyor. Bir diğer hareketlilik de Felipe için yaşanıyor. Atletico Madrid’in Brezilyalı yıldızı ciddi şekilde radarda hatta temaslar hızlanmış durumda. Boateng gibi 33 yaşında olan Sambacı, istikrarı ve sakatlık konusunda soru işareti barındırmaması nedeniyle bir adım öne çıkıyor.

    Atletico kararsız

    Karadeniz devi, Atletico Madrid’le kontratı 30 Haziran’da bitecek olan Felipe için 2 artı 1 senelik kontrat öneriyor. İspanyol basınına göre Atletico, Felipe ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceğine henüz karar vermedi. Ancak La Liga ekibinin kontrat uzatma durumunda dahi 1 senelik teklif yapacağı belirtildi.

    Trabzonspor dan Felipe ye 2+1 yıllık sözleşme #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    'Seçim güvenliğini tehdit eden en büyük bela terördür'
    Gündem

    'Seçim güvenliğini tehdit eden en büyük bela terördür'

    16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Görüş Bildir