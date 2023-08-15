Trabzonspor'dan iki imza: Taxiarchis Fountas ve Kasim Adams Süper Lig devi Trabzonspor, serbest statüde bulunan Kasim Adams ve Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ve Kasim Adams ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücuma ve stopere takviye yapıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor, serbest statüsüne sahip iki oyuncu Taxiarchis Fountas ve Kasim Adams ile prensipte anlaşma sağladı.

Birkaç gün içinde Türkiye'ye gelecek

İki futbolcunun da birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip bordo-mavili ekip ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

27 yaşındaki Yunan hücumcu Taxiarchis Fountas, son olarak MLS ekiplerinden D.C. United forması giymişti.

Bonservisi Hoffenheim'da bulunan ve geride bıraktığımız sezonu İsviçre ekiplerinden Basel'de kiralık geçiren Kasim Adams ise 28 lig maçında forma giydi.