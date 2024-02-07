Trabzonspor'dan Ilias Chair'e resmi teklif! QPR'den üzen cevap... Transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor, QPR'de forma giyen orta saha oyuncusu Ilias Chair için kulübüne resmi teklifte bulundu.

ensonhaber.com

Trabzonspor, 10 numara arayışları için sürpriz bir girişimde bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, QPR'de forma giyen orta saha oyuncusu Ilias Chair için kulübüne resmi teklifte bulundu.

Haberde, Trabzonspor'un QPR'ye 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği yazıldı.

Chair'i hiçbir şartta satmama kararı alındı

Öte yandan haberde, Trabzonspor'un QPR'ye yeni bir teklifte bulunabileceği belirtildi ancak QPR yönetiminin takım için kilit rolde gördüğü Chair'i hiçbir şartta satmama kararı aldığı ifade edildi.

26 yaşındaki Faslı orta saha, bu sezon QPR formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.