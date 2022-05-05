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    Trabzonspor'dan Kaan Kurt hamlesi

    2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 20 yaşındaki Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istiyor.
    • 05.05.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:11
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    Trabzonspor'dan Kaan Kurt hamlesi

    Süper Lig'de bu yıl fırtınalar estiren ve ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

    Bordo-mavili ekip, Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta sağ bek mevkiinde forma giyen ve güncel piyasa değeri 200 bin euro olan gurbetçi futbolcu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istiyor.

    Trabzonspor dan Kaan Kurt hamlesi #1

    3 talibi daha var

    Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da genç oyuncunun peşinde.

    Trabzonspor dan Kaan Kurt hamlesi #2

    Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor

    Kaan Kurt'un, kulübü Gladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'un Mönchengladbach'ın başındayken profesyonel yaptığı genç sağ bek, ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor.

    Alt yaş milli takımlarında Almanya adına görev alan Kaan Kurt'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, haziran ayında da Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor.

    Kaan Kurt, bu sezon 24 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    Trabzonspor dan Kaan Kurt hamlesi #3



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