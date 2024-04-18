Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması

32 haftası geride kalan Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizerek topladığı 52 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, yeni sezona hazırlanıyor.
Güçlü bir kadroyla yeni bir döneme başlangıç yapmak isteyen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımın Beşiktaşlı Salih Uçan ve kariyerini Sevilla'da sürdüren Oliver Torres ile ilgilendiği, iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Bu haberler sonrasında Karadeniz ekibi, transfer iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.
"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres'in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.
İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.
Menajerler aracılığıyla "servis ettirilen" bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz.
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