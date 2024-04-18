Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması Trabzonspor Kulübü, Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer edileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ensonhaber.com

32 haftası geride kalan Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizerek topladığı 52 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, yeni sezona hazırlanıyor.

Güçlü bir kadroyla yeni bir döneme başlangıç yapmak isteyen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımın Beşiktaşlı Salih Uçan ve kariyerini Sevilla'da sürdüren Oliver Torres ile ilgilendiği, iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Bu haberler sonrasında Karadeniz ekibi, transfer iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: