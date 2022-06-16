Trabzonspor'dan üst üste 4 KAP geldi

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Stefano Denswil'i KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Yeni transferleri sezon öncesi kampına yetiştirdi

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile savunma oyuncusu Stefano Wilfred Denswil kadrosuna kattı.

Kasımpaşa ile geçen sezon 32 lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik performans gösteren Eren Elmalı'nın Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Hasoplat'ın gelecek sezon sözleşmesi bitiyordu. Haspolat, geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen ve sözleşmesi tamamlanan 31 yaşındaki Larsen iki ayağını da etkili şekilde kullanırken, hem sağ bek hem de sol bek mevkiilerinde forma giyebiliyor. Danimarkalı oyuncu ayrıca milli takım formasını da 49 kez terletirken, 3 de gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Stefano Wilfred Denswil'de yeniden bordo-mavili formayı giyecek.

Oyuncular Trabzon'a çağrıldı

Bordo-mavililerin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, Danimarkalı Larsen ile Stefano Wilfred Denswil ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi 4 oyuncuyu da Trabzon'a davet etti.