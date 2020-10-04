Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Trabzonspor'dan Wahbi Khazri ısrarı

    Trabzonspor'dan Wahbi Khazri ısrarı

    Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Trabzonspor, transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala Tunuslu futbolcu Wahbi Khazri ile yeniden temasa geçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 11:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasından sonra bu bölge için 5 oyuncuya teklif yapıldığı öğrenildi.

    WAHBI KHAZRI İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Daha önce teklif yaptığı Wahbi Khazri ile anlaşamayan bordo-mavililer futbolcuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    29 yaşındaki oyuncunun kulübü Saint-Etienne ile her konuda anlaşan Trabzonspor Tunuslu futbolcuyu ikna etmesi durumunda orta sahaya bir takviye yapmayı daha planlıyor.

    Trabzonspor dan Wahbi Khazri ısrarı #1

    Bu sezon kadrosuna Afobe, Diabate, Baker, Trondsen, Flavio, Marlon ve Plaza gibi isimler katan bordo-mavililer stoper ve orta saha transferi ile sezon içinde rahat etmek istiyor.

    Wahbi Khazri geçen sezon tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyerken 6 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

    Trabzonspor dan Wahbi Khazri ısrarı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir