Trabzonspor'dan Wahbi Khazri ısrarı

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Trabzonspor, transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala Tunuslu futbolcu Wahbi Khazri ile yeniden temasa geçti.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasından sonra bu bölge için 5 oyuncuya teklif yapıldığı öğrenildi.

WAHBI KHAZRI İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Daha önce teklif yaptığı Wahbi Khazri ile anlaşamayan bordo-mavililer futbolcuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

29 yaşındaki oyuncunun kulübü Saint-Etienne ile her konuda anlaşan Trabzonspor Tunuslu futbolcuyu ikna etmesi durumunda orta sahaya bir takviye yapmayı daha planlıyor.

Bu sezon kadrosuna Afobe, Diabate, Baker, Trondsen, Flavio, Marlon ve Plaza gibi isimler katan bordo-mavililer stoper ve orta saha transferi ile sezon içinde rahat etmek istiyor.

Wahbi Khazri geçen sezon tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyerken 6 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.