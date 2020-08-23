Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ü Milan ile Atalanta, Hosseini'yi Sampdoria, Guilherme'yi Erzurumspor, Ekuban'ı ise Celtic transfer etmek istiyor.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırsa da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da Novak ile Sosa Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Bordo-mavililer, kadroyu çok fazla dağıtmak istemese de teklif üstüne teklif geliyor.

ABDÜLKADİR'İ MİLAN VE ATALANTA İSTİYOR

Karadeniz ekibinin yetenekli ismi Abdülkadir Ömür için önce Atalanta'nın ardından da Milan'ın devreye girdiği öğrenildi.

Birkaç hafta önce Ömür için gelen 23 milyon euroluk teklifi reddettiklerini duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek rakamlara satmayı planlıyor.

SAMPDORİA, HOSSEİNİ'YE TALİP OLDU

Trabzonspor'da İranlı stoper Hosseini'ye ise İtalya'nın Sampdoria takımı talip oldu. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

ERZURUMSPOR, GUİLHERME'NİN PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan ancak beklentilerin uzağında kalan Guilherme'yi ise Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor istedi. Bordo-mavili yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.

CELTİC, 5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Diğer taraftan takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Ekuban'a Celtic talip oldu.

İskoçların, Trabzonspor'un 26 yaşındaki golcüsü için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin istediği rakam ise 7 milyon euro.