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    Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler

    Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler

    Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ü Milan ile Atalanta, Hosseini'yi Sampdoria, Guilherme'yi Erzurumspor, Ekuban'ı ise Celtic transfer etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 17:37
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    Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler

    Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırsa da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da Novak ile Sosa Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

    Bordo-mavililer, kadroyu çok fazla dağıtmak istemese de teklif üstüne teklif geliyor.

    ABDÜLKADİR'İ MİLAN VE ATALANTA İSTİYOR

    Karadeniz ekibinin yetenekli ismi Abdülkadir Ömür için önce Atalanta'nın ardından da Milan'ın devreye girdiği öğrenildi.

    Birkaç hafta önce Ömür için gelen 23 milyon euroluk teklifi reddettiklerini duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek rakamlara satmayı planlıyor.

    Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler #1

    SAMPDORİA, HOSSEİNİ'YE TALİP OLDU

    Trabzonspor'da İranlı stoper Hosseini'ye ise İtalya'nın Sampdoria takımı talip oldu. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

    ERZURUMSPOR, GUİLHERME'NİN PEŞİNDE

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında alınan ancak beklentilerin uzağında kalan Guilherme'yi ise Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor istedi. Bordo-mavili yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.

    Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler #2

    CELTİC, 5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

    Diğer taraftan takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Ekuban'a Celtic talip oldu.

    İskoçların, Trabzonspor'un 26 yaşındaki golcüsü için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin istediği rakam ise 7 milyon euro.

    Trabzonsporlu futbolculara gelen teklifler #3

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