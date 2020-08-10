Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan da kadrosunu korumanın hesaplarını yapıyor.

Filip Novak'ı elinde tutamayan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına kaptan Jose Sosa'yla da henüz sözleşme yenileyebilmiş değil. İki oyuncunun yanı sıra yıldızlara da teklif yağıyor.

İNGİLİZ VE İSPANYOL KULÜPLERİ UĞURCAN'IN PEŞİNDE

Genç kaleci Uğurcan Çakır'ın peşinde başta İngiliz ekibi Leeds United'la birlikte Liverpool, Everton, Tottenham ve Sevilla var. 24 yaşındaki oyuncunun da rekor bedelle bu yaz Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, hücum oyuncularına da ciddi bir ilgi var.

NWAKAEME VE EKUBAN İÇİN TEKLİF YAĞIYOR

Nwakaeme için Çin kulüpleri sık sık Fırtına'nın kapısını çalarken, Ekuban'ı da İskoç devleri Celtic ve Rangers'ın yanı sıra Celta Vigo ile Al Hilal istiyor.

Geçen sezonki 33 gol, 11 asistlik harika performansı ile ön plana çıkan Alexander Sörloth için de devler yarışıyor.

İtalyan ekipleri Juventus ile Lazio'nun yıldız oyuncuda ısrarcı olduğu belirtilirken, İngiliz devi Manchester United'la beraber birçok Avrupa devinin Sörloth için araştırmalar yaptığı gelen haberler arasında.