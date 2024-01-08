Trabzonsporlu Kourbelis, Fatih Karagümrük'e kiralandı

AA & Ensonhaber
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, orta saha transferini duyurdu.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şui fadelere yer verildi:
Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Kourbelis'e hoş geldin der, başarılar dileriz.
Sadece 6 maç oynayabildi
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında imza attığı Trabzonspor'da 6 maça çıktı ve 284 dakika sahada kaldı.
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