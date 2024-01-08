Trabzonsporlu Kourbelis, Fatih Karagümrük'e kiralandı

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, orta saha transferini duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şui fadelere yer verildi:

Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Kourbelis'e hoş geldin der, başarılar dileriz.