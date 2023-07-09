Trabzonspor'un anlaştığı Filip Benkovic, Türkiye'ye geliyor Trabzonspor, transferde bir Hırvat'a daha imza attırmak üzere. Bordo-mavili takımla anlaşan Udinese'nin stoperi Filip Benkovic bu akşam Türkiye'ye geleceK.

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor yaz transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu 4 isimle güçlendiren bordo-mavili takım 1 transfer yapmaya daha hazırlanıyor. Trabzonspor, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitris Kourbelis ve Onuralp Çevikkan'ın ardından Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferinde de sona geldi. Satın alma opsiyonuyla kiralandı Trabzonspor, Udinese'den 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı. Benkovic, bu gece (pazar) 23.30 sularında Türkiye'ye gelecek. Hırvat oyuncu, daha sonra ise Trabzonspor'un Slovenya kampına katılacak. Geçen sezon 19 maça çıktı Futbola Dinamo Zagreb'de başlayan Benkovic, 2018 yılında 14.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Leicester City'ye transfer olduktan sonra Celtic, Bristol City, Cardiff City, Oud-Heverlee Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Ocak 2022'de Udinese'ye transfer olan Hırvat oyuncu, geride kalan sezonu Bundesliga 2 takımı Eintracht Braunschweig'da kiralık olarak tamamladı. Geçen sezon 19 resmi maça çıkan Filip Benkovic 1574 dakika sahada kalırken, istatistiklerine gol veya asist ekleyemedi.