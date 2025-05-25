Trabzonspor'un Batista Mendy için beklentisi 15 milyon euro!

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy, bir kez daha Rennes kulübünün radarına girdi.

Oyuncu için ara transfer döneminde bordo-mavililerle temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan Fransız ekibinin bu kez işi sıkı tuttuğu öğrenildi.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

L'Equipe'in haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, Mendy konusunda kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un Mendy'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak 15 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi.

PREMIER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız orta saha için Premier Lig'den bazı kulüplerin de devrede olduğu belirtildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde transfer ettiği Batista Mendy, bu sezon Trabzonspor forması altında 34 tanesi ilk 11 olacak şekilde toplam 36 maça çıktı ve takımına 2 gol 2 asist katkısı verdi.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Mendy, geçtiğimiz günlerde L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

25 yaşındaki isim, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılmayı umduğunu dile getirmişti.

Ayrılık için doğru zamanın geldiğini belirten Mendy, "Trabzonspor'da iki yıl kalıp sonra büyük liglere gitmeyi hedeflemiştim. Şimdi doğru zaman geldi." demişti.