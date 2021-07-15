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    Trabzonspor'un hedefi Ömer Toprak

    Stopere takviyede bulunmak isteyen Trabzonspor, yabancı kuralını da düşünerek Ömer Toprak'ı transfer listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 13:36
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    Trabzonspor'un hedefi Ömer Toprak

    Forma rekabeti için yerli ve tecrübeli stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Ömer Toprak için nabız yokluyor.

    WERDER BREMEN'DE KALMAK İSTEMİYOR

    Werder Bremen ile küme düşen ve 2. ligde oynamak istemeyen gurbetçi oyuncunun takımdan ayrılmak istediği, Alman ekibinin de senelik 2 milyon euroluk maaşı nedeniyle 31 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi planladığı kaydedildi.

    Abdullah Avcı'nın sevdiği isimlerden biri olan Toprak, kariyeriyle de dikkat çekiyor. Daha önce Leverkusen ve Dortmund formaları da giyen gurbetçi ismin Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

    Trabzonspor un hedefi Ömer Toprak #1

    GEÇEN SEZON 26 MAÇTA OYNADI

    Geçen sezon Bundesliga'da 26 maça çıkan Ömer, 2 gol atarak takımına katkı sağlasa da sezon sonu küme düşerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    Trabzonspor un hedefi Ömer Toprak #2

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