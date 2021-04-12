Trabzonspor'un hedefi Umut Meraş

Trabzonspor, Fransa'da top koşturan Umut Meraş'a talip oldu. Sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan tecrübeli futbolcu için girişimlere şimdiden başlayan yönetim, transferi bitirmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen Trabzonspor, gelecek sezonun yapılandırmasını ise şimdiden yapıyor.

AVCI'NIN İSTEĞİ UMUT MERAŞ

Sol bekte rekabeti artırmak isteyen Abdullah Avcı'nın, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı istediği öğrenildi.

TRABZON 1 MİLYON EURO VERİYOR

Sezon sonunu beklemeden anlaşmayı yapmak isteyen bordo-mavililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon euro bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

Milliyet'in haberine göre; futbol hayatına Türkiye'de devam etmek isteyen Umut konusunda sorun yaşamayan Trabzonspor, Fransız ekibini ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tecrübeli oyuncu, 27 maçta 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken performansıyla A Milli Takım'da Caner Erkin'le birlikte sol bek alternatiflerinden biri oldu.