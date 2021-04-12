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    Trabzonspor'un hedefi Umut Meraş

    Trabzonspor'un hedefi Umut Meraş

    Trabzonspor, Fransa'da top koşturan Umut Meraş'a talip oldu. Sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan tecrübeli futbolcu için girişimlere şimdiden başlayan yönetim, transferi bitirmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 11:14
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    Süper Lig'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen Trabzonspor, gelecek sezonun yapılandırmasını ise şimdiden yapıyor.

    AVCI'NIN İSTEĞİ UMUT MERAŞ

    Sol bekte rekabeti artırmak isteyen Abdullah Avcı'nın, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı istediği öğrenildi.

    Trabzonspor un hedefi Umut Meraş #1

    TRABZON 1 MİLYON EURO VERİYOR

    Sezon sonunu beklemeden anlaşmayı yapmak isteyen bordo-mavililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon euro bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

    Milliyet'in haberine göre; futbol hayatına Türkiye'de devam etmek isteyen Umut konusunda sorun yaşamayan Trabzonspor, Fransız ekibini ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Trabzonspor un hedefi Umut Meraş #2

    27 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Tecrübeli oyuncu, 27 maçta 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken performansıyla A Milli Takım'da Caner Erkin'le birlikte sol bek alternatiflerinden biri oldu.

    Trabzonspor un hedefi Umut Meraş #3

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