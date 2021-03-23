Trabzonspor'un hedefindeki futbolcular

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Visca, Koita ve Youssouf Sabaly'nin peşine düştü.

Sezona Newton yönetiminde başlayan ancak üst üste gelen başarısız sonuçların ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Bir taraftan lig yarışını sürdüren bordo-mavililerde yönetim, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı.

KOITA VE SABALY'NİN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Karadeniz ekibinin, ilk olarak sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek olan Fode Koita'nın peşine düştüğü ve ligler biter bitmez golcü oyuncuyla masaya oturacağı öğrenildi.

Sağ bek bölgesine de takviye isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime, Bordeauxlu Youssouf Sabaly'nin adını verdiği öğrenildi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen ve 2 asist yapan Senegalli oyuncunun sezon sonunda kulübüyle olan kontratı sona erecek.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM VISCA

Avcı'nın sağ kanat için düşündüğü isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

Bordo-mavililerin, Başakşehir'in bu sezon küme düşme hattında mücadele etmesi nedeniyle mutsuz olan 31 yaşındaki oyuncu için turuncu-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Trabzon ekibi ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.