Trabzonspor'un istediği Wout Weghorst yeniden Hollanda'ya gidiyor Burnley'de kadroda düşünülmeyen Wout Weghorst, yeniden Eredivisie'de forma giymeye hazırlanıyor.

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De Telegraaf'ın haberine göre Ajax ve Burnley, Weghorst'un transferi için anlaşmaya vardı.

Hollandalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA

Weghorst'un ismi, daha önce sık sık Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

Hollandalı futbolcu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Hollanda'ya geri dönmenin kendisi için bir seçenek olduğunu söyleyerek, Ajax'a yeşil ışık yakmıştı.