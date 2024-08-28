Trabzonspor'un istediği Wout Weghorst yeniden Hollanda'ya gidiyor

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De Telegraaf'ın haberine göre Ajax ve Burnley, Weghorst'un transferi için anlaşmaya vardı.
Hollandalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtiliyor.
DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA
Weghorst'un ismi, daha önce sık sık Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı.
Hollandalı futbolcu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Hollanda'ya geri dönmenin kendisi için bir seçenek olduğunu söyleyerek, Ajax'a yeşil ışık yakmıştı.
Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok.
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