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    Trabzonspor'un sol bek hedefi Marlon

    Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Flumiense forması giyen Marlon Rodrigues Xavier listeye alındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 12:36
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    Trabzonspor'un sol bek hedefi Marlon

    Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Trabzonspor'da sol bek transferi öncelik kazandı.

    HEDEFTE MARLON VAR

    Radara giren son oyuncu ise Brezilya'dan oldu. Karadeniz ekibi, Fluminense Kulübü'nün 23 yaşındaki ismi Marlon konusunda çalışmalara başladı. Hem Marlon hem de kulübüyle ciddi temaslar var.

    Geride bıraktığımız sezon Boavista'ya kiralanan Sambacı, burada 27 maça çıktı, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

    Trabzonspor un sol bek hedefi Marlon #1

    TRABZONSPOR'U TAKİBE ALDI

    1.78 boyundaki Marlon'un sosyal medya üzerinden Trabzonspor'u takibe alması da dikkat çeken bir detay.

    Geniş bir yelpazede, pek çok isim üzerinden çalışmalarını yürüten bordo-mavili yönetim, en iyi şartlarda transferleri bitirmek istiyor. Bu nedenle görüşmelere hemen nokta koyulmuyor.

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