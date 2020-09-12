Trabzonspor'un Sörloth açıklamasındaki Leipzig detayı

Trabzonspor, henüz Türkiye'ye dönmeyen Sörloth'la ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli golcünün transferiyle ilgili Leipzig'le görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da Sörloth krizi yaşanıyor.

Norveç Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden ve Uluslar Ligi maçlarında forma giyen golcü futbolcu, bir daha Türkiye'ye dönmedi.

Cuma günü Trabzon'da olması gereken 24 yaşındaki futbolcunun hala ülkeye gelmemesi üzerine bir açıklama yapan bordo-mavili kulüp, Sörloth'la ilgili disiplin talimatındaki ilgili maddelerin yürürlüğe sokulduğu duyurdu.

ASIL SORUN LEIPZIG

Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamada Leipzig'den bahsetmesi ise asıl sorunu gözler önüne serdi.

Alman ekibine transfer olmak isteyen oyuncunun, bu yüzden Trabzon'a gelmediği düşünülüyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"LEIPZIG'LE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir.

Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

"DİSİPLİN TALİMATI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR"

Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Norveç'e giden Alexander Sörloth, hala Türkiye'ye dönmedi haberi



