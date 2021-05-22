Trabzonspor'un Sörloth maddesi dikkat çekti

Trabzonspor'un Sörloth'un sözleşmesine, “Bonservisi ile Türkiye’ye gelirse Trabzonspor’un öncelik hakkı vardır” maddesini koyduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor’dan Almanya’nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth, takımda istenilen performansı gösteremedi.

Eski oyuncusunu transfer etmek isteyen bordo-mavililer, Leipzig’in yeni hocası Jesse Marsch’ın kararına göre harekete geçecek. Norveçli forveti Türkiye’den Beşiktaş ve Fenerbahçe’de istiyor.

Sörloth için sadece Trabzonspor pusuda beklemiyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de devrede olduğu konuşuluyor. Fakat Norveçli yıldızın sözleşmesindeki madde ibreyi tamamen bordo-mavili ekibe çeviriyor.

ÖNCELİK TRABZONSPOR’DA

Bordo-Mavililer’e 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig’e giden ve Sörloth için yapılan anlaşmaya, “Türkiye’ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir” maddesi koyulmuştu.

KİRALIK DURUMUNDA İŞLER DEĞİŞİYOR

25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor.

Fanatik'in haberine göre, eğer Sörloth teklifi kabul ederse kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir.