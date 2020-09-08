Trabzonspor'un stoper adayları

Trabzonspor'un stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili takım aday listesini 3 futbolcuya kadar indirdi. Trabzonspor'un listesinde Osorio, Hugo ve Hause var.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele eden ancak yediği basit gollerle sonuca ulaşamayan Trabzonspor, savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Manuel Da Costa'nın kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasını bekleyen bordo-mavililer ilk etapta 2 ismin üzerine yoğunlaştı.

İLK ADAY YORDAN OSORIO

Bonservisi Porto'da bulunan geçtiğimiz sezonu ise Zenit'te kiralık olarak geçiren Yordan Osorio ile her konuda anlaşma sağlansa da kulübü Porto'nun istediği 1 milyon euroluk kiralama bedeli noktasında pazarlıklar sürüyor. Bu pürüzün aşılması halinde stoperdeki ilk tercih Osorio olacak.

VITOR HUGO DA GÜNDEMDE

Fırtına'nın bir başka gündemindeki isim ise daha önce adı Beşiktaş ile de anılan Vitor Hugo. Bordo-mavililer Palmeiras'ta forma giyen futbolcu için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

LİSTENİN SON ADAYI KORTNEY HAUSE

Bu iki isimle anlaşma sağlayamaması durumunda ise Trabzonspor'un listesinde Aston Villa'nın tecrübeli stoperi Kortney Hause var.

Bordo-mavili yöneticiler kısa süre içerisinde bu 3 isimden birini takıma katmayı planlıyor.