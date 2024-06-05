Trabzonspor'un tecrübeli ismi Brezilya yolcusu Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Flavio, ülkesinin takımlarından Bahia'ya dönebilir.

ensonhaber.com

Geçen sezon Al-Taawoun'a kiralanan Flavio'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesi bu ay sonunda sona eriyor.

Bordo-mavili ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla yollarını ayırma kararı almış durumda. 28 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Bahia'ya geri dönmesi bekleniyor.

2020-2021 sezonunda Bahia'dan 4 yıllık bir anlaşmayla Trabzonspor'a transfer olan Flavio, Karadeniz ekibinde 33 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Brezilyalılar memnun

Tecrübeli oyuncunun yeniden Bahia formasını giymesi, Brezilya ekibi tarafından da olumlu karşılanıyor.

Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen Flavio'nun, Bahia'da tekrar eski formunu yakalaması umuluyor.

Flavio'nun bordo-mavililerden ayrılması, bordo-mavili ekip için de yeni transfer hamleleri yapma fırsatı yaratabilir.