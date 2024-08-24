Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham Trabzon'da Trabzonspor, Fransa'nın Ligue 1'de mücadele eden takımlarından Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı Trabzon'a getirdi.

İHA

Yeni sezonda yeniden yapılanmaya giden ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı gece 02.30 sıralarında özel uçak ile Trabzon'a getirdi.

"ÖNEMLİ OLAN HOCAMIN VE TAKIMIN BENDEN NE İSTEDİĞİ"

Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Avusturyalı oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhammed Cham, çok heyecanlı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Çok heyecanlıyım. Bu sürecin uzun sürdüğünü biliyorum ama sonuç olarak buradayım. Kesinlikle uzun sürdü. Ben de Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi umut ediyordum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kendimi 10 numara olarak söyleyebilirim ama önemli olan hocamın ve takımın benden neler istediği. Hangi pozisyon olur ise olsun önemli olan kendinizi verebilmeniz."

SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüştüğünü belirten Cham, "Hoca ile görüşmem oldu. Bana Trabzonspor'dan ve gelecekle ilgili bahsetti. Benimle ilgili düşüncelerini söyledi. Geçmişte neler kazandığının farkındayım. Beni de buraya getiren etkenler ve heyecanlandıran da bunlardı." dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, taraftarlar birlikte üçlü çektirmesinin ardından kendini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)