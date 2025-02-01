Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov şehre geldi

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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Oleksandr Zubkov'un transferini de bitirmek için futbolcuyu şehre getirdi.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı futbolcu saat 21.45 sıralarında Trabzon'a indi.

Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavili kulüp oyuncunun transferini resmi olarak duyurması bekleniyor.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi.

Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11’de başlarken 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

1,82 boyundaki futbolcu söz konusu maçlarda 7 gol ve 4 asist üretti.

Oleksandr Zubkov, 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig’inde kaydetti.

Piyasa değeri 8 milyon euro olan başarılı futbolcunun kulübü Shaktar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.