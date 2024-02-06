Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, imza için geldi

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Süper Lig’de son 5 haftada aldığı 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Takımdaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetim, devre arası transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken ilk transfer için harekete geçti.

Trabzonspor, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'ta oynayan Thomas Meunier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak

Prensip anlaşmasına varılan 32 yaşındaki sağ bek, bu akşam saat 19.30 sıralarında havayoluyla kente geldi.

Özel uçakla kentte gelen ve Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı öğrenilen futbolcunun, sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

"Görüşmeler olumlu geçti"

Havalimanı çıkışında bordo mavili taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan Thomas Meunier, açıklamada bulunarak, şunları dedi:

Buraya gelen taraftarlarımıza ve ilgilerine teşekkür ederim. Kulübümüzle görüşmeler olumlu geçti. Hocamızla da video görüşmesi yaptım. Kulübün projeleri beni mutlu etti. Ondan sonra da çok fazla düşünmeye gerek kalmadı açıkçası. Denswil ile daha önce birlikte oynamıştım. Onunla görüştüm. Süper Lig maçlarını da daha önce izlemiştim. Takımımız her zaman zirve mücadelesi veren bir takım. 2 sene önce de şampiyonluk elde edildi. Zirve mücadelesi vereceğiz. Dortmund ile birlikte son zamanlar biraz sıkıntılar oldu. Hocamızla görüştükten sonra kafamda çok fazla soru işareti kalmadı.