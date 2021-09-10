Transfer döneminde kulüplerin harcamaları

Yaz transfer sezonunun sona ermesiyle kulüplerin bonservise harcadığı ücret ve sezonun bilançosu belli oldu.

Süper Lig ekipleri, her sezon olduğu gibi transfer dönemini hareketli geçirdi. 20 Süper Lig kulübü, toplam 442 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Bu süre içinde ekipler 443 futbolcuyu kadrolarına kattı. Kulüpler bu dönemde sadece 28 milyon 711 bin euro gelir elde etti.

GİDER 70 MİLYON EURO

Gider ise 70 milyon 717 bin euro. Kulüpler transfer dönemi sonunda tam 42 milyon euro (420 milyon TL) zarar etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ GELİR ELDE EDEMEDİ

Son şampiyon Beşiktaş, 12 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Transferler için 7.05 milyon euro harcayan Beşiktaş, oyuncu satışından bir gelir elde edemedi.

FENERBAHÇE’NİN KÂRI 6 MİLYON EURO

Uzun süre şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 10 futbolcu ile anlaştı, 19 oyuncu gönderdi. 15.95 milyon euro harcayan sarı-lacivertli takım, oyuncu satışından 6.06 milyon euro gelir elde etti.

GALATASARAY 11 OYUNCU ALDI

Bu sezon büyük bir kadro değişikliğine giden Galatasaray, 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar tam 17 oyuncu ile de yollarını ayırdı. 23.60 milyon euro harcayan Galatasaray, sadece 250 bin euroluk bir gelir elde etti.

TRABZONSPOR 9 OYUNCU GÖNDERDİ

Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor ise 9 futbolcu kadrosuna kattı, 9 oyuncu ile de vedalaştı. Bordo-mavililer, alınan futbolcular için 6.12 milyon euro harcadı. Trabzonpor, 1.8 milyon euro da gelir elde etti.