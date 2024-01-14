Transfer resmen açıklandı! Samet Akaydin, Panathinaikos'a kiralandı Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan takımı Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'de bir veda yaşandı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız oyuncu Leonardo Bonucci'yi katan sarı-lacivertliler, savunma bölgesindeki bir diğer isim olan Samet Akaydin ile yollarını ayırdı.

Sezon sonuna kadar Panathinaikos'ta

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyu Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, oyuncuya başarılar dilendi.

Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazandı

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

"Oynamak için sabırsızlanıyorum"

Önceki gün Atina'ya giden Samet, şu sözleri sarf etmişti:

Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve oynamak için sabırsızlanıyorum.

"Fatih Terim'in rolü oldu"

Milli oyuncu ayrıca şu ifadeleri de kullanmıştı: