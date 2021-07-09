Transferi açıklanmayan Okan Kocuk, Giresunspor idmanında

Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen kaleci Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile idmana çıktı.

Transfer sezonu devam ederken takımlar, kadrolarını güçlendirmek için takviyeler yapmaya devam ediyor. Süper Lig'e yeni yükselen Giresunspor da ligde kalıcı olmak adına, transfer politikasını düzenliyor.

Kaleci transferinde Galatasaray'dan Okan Kocuk'a yönelen Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına varmıştı.

Ancak konuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

GİRESUN'LA İDMANA ÇIKTI

Galatasaray'ın Giresunspor'a kiralanması beklenen kalecisi Okan Kocuk Karadeniz ekibi ile idmanlara çıktı.

Henüz iki takımdan da resmi transfer açıklaması gelmeden ilk idmanına çıkan Okan Kocuk'un çalışmanın tamamında yer aldığı kaydedildi.

Galatasaray formasıyla toplam 24 maça çıkan Okan Kocuk, 2019 yılında Bursaspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer edilmişti.