Trezeguet, Galatasaray'a haber gönderdi

Geçen sezon Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralanan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trezeguet, Galatasaray'a gelmek istediğini belirtti.

Son olarak Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet, Aston Villa'ya geri döndü.

Mısırlı kanat oyuncusunun kariyerini ise İngiltere'de sürdürmek istemediği bildirildi.

Başkan adaylarına mesaj gönderdi

27 yaşındaki yıldızın, menacerler aracılığı ile başkan adaylarına haber gönderdiği ve Galatasaray 'a gelmek istediği öğrenildi.

Trezeguet, bir dönem sarı-kırmızılı ekibin radarına girmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

"Bazı Avrupalı kulüpler ile görüşüyoruz"

Oyuncunun adı Beşiktaş'la da anılmıştı ancak menajerinden yapılan açıklamada bu ilgi de yalanlandı.

Menajerinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

13 maçta 6 gol 3 asist

Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.