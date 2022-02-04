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    Trondsen, Trabzonspor'da kalmak istiyor

    Kadrosunda 14 yabancı bulunan Trabzonspor, Trondsen’in ayrılması halinde yabancı stoper konusunu tekrar gündemine almıştı. Ancak Norveçli oyuncunun gitmeye sıcak bakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 11:47
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    Trondsen, Trabzonspor'da kalmak istiyor

    8 Şubat’ta bitecek ara transfer dönemi öncesi pek çok yabancı stoperin adı Trabzonspor ’la anılmaya başladı.

    Kaan Ayhan başta olmak üzere hedefindeki yerli savunmacılarla ilgili yüksek maliyet engeline takılan bordo-mavililer, şartların oluşması halinde defansa yarım sezonluk veya opsiyonlu bir formülle takviye yapabilir.

    Ancak bunun için önce kontenjanın açılması gerekiyor. Halihazırda Fırtına’nın kadrosunda 14 yabancı futbolcu var. Gitmeye en yakın aday olarak Trondsen gösteriliyor fakat Norveçli futbolcunun takımdan ayrılmaya hiç sıcak bakmadığı öğrenildi.

    SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

    Trondsen için bazı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu konuşulsa da oyuncunun tutumundan dolayı Trabzonspor’a somut bir teklifin gelmediği öğrenildi. Bordo-mavililer, ara dönemde 8 ismi kadrosuna katarken, stopere genç isim olarak Bursaspor ’dan Taha Altıkardeş (18) alınmıştı.

    Trondsen, Trabzonspor da kalmak istiyor #1


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