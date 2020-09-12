Tümer Metin: Emre Belözoğlu bana iki santrfor alacağız dedi

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe sportif direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede neler konuştuklarını anlattı.

TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında yorumculuk yapan Tümer Metin, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüştüğünü söyleyen Metin, neler konuştuklarını anlattı.

"BİRİ 30, DİĞERİ 15 GOL ATACAK İKİ GOLCÜ"

Belözoğlu'nun iki forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Metin, "Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey dedi, 5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de Muriqi olsa bile bir santrfor lazım dedim. Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, o olmaz ağabey dedi." diye konuştu.

"İSİM STOPER DE GELECEK"

Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi." ifadelerini kullandı.