Tunahan Çiçek, Batman Petrolspor'a imza attı

DHA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunahan Çiçek'i kadrosuna kattı.

"KIRMIZI-BEYAZ RENKLERMİZLE SAHADA OLACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunahan Çiçek ile sözleşme imzaladı. Tunahan Çiçek, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyaz renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Tunahan Çiçek'e hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon uyguluyor.