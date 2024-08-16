Tunahan Çiçek, Batman Petrolspor'a imza attı

DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunahan Çiçek'i kadrosuna kattı.
"KIRMIZI-BEYAZ RENKLERMİZLE SAHADA OLACAK"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunahan Çiçek ile sözleşme imzaladı. Tunahan Çiçek, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyaz renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Tunahan Çiçek'e hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon uyguluyor.
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