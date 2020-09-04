Tuncay Maldan: Sadık Çiftpınar ayrılmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Maldan, "Sadık, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor" diyerek haberleri yalanladı.

Yeni sezonda üst üste transferlere imza atan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Sadık'ın ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GELEN BİR TEKLİF YOK"

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Tuncay Maldan TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe'ye gelen bir teklif yok." dedi.

"FENERBAHÇE'DE MUTLU"

Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.