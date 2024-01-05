Tuncay Şanlı: Bartuğ Elmaz'la görüşmem oldu Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, transfer itirafında bulundu. Şanlı, Fenerbahçe'nin orta sahası Bartuğ Elmaz'la görüştüğünü ifade etti.

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1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig'e çıkma iddiasını sürdüren Sakaryaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Orta saha bölgesi için kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, gündemine Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı aldı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Bartuğ Elmaz'ın transferi hakkında ise açıklamalarda bulundu.

"Bartuğ gibi bir oyuncuyu her teknik adam ister"

TRT Spor'da katıldığı programda konuşan Tuncay Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

Bartuğ gibi bir oyuncuyu her teknik adam ister çünkü hem çok kaliteli hem çok yönlü bir oyuncu. İsmail Hoca'nın onu bırakacağını düşünmüyorum.

"Elimizi çok fazla güçlendirebilecek bir oyuncu"

Bartuğ Elmaz'la görüşme yaptığını söyleyen Tuncay Şanlı, şu cümlelerle açıklamalarını sürdürdü:

Bir ufak görüşmem oldu, girişimde bulundum ne olur ne olmaz çünkü çok fazla isteyeni var. Onun da aramızda olmasını tabii ki isterim. Elimizi çok fazla güçlendirebilecek bir oyuncu.

Sezon başında 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertli takımda çıktığı 5 maçta skor katkısı üretemedi.

20 yaşındaki Bartuğ, daha önce Galatasaray'da da forma giymişti.