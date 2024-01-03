Türk takımlarının hedefi Andre Townsend!

İHA
İngiliz orta saha oyuncusu Andros Townsend, Türkiye'de forma giymeye çok yakın.
Oyuncunun Türkiye temsilcisi Musa Ulutaş, Süper Lig ekiplerinden birkaçıyla görüşme halinde olduklarını ifade ederek, Townsend'in yakın zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.
Son olarak Luton Town'da oynadı
Kariyerinde Tottenham, Leeds United, Crystal Palace ve Everton gibi takımlarda oynayan 32 yaşındaki oyuncu, en son Luton Town forması giydi.
Luton ile bu sezon 12 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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