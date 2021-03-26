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    Tuzlaspor'da Suat Kaya dönemi

    Son olarak Serik Belediye'yi çalıştıran teknik direktör Suat Kaya, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 12:40
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    Tuzlaspor'da Suat Kaya dönemi

    27 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 9. sırada yer alan Tuzlaspor, teknik direktör değişikliğine gitti

    İstanbul ekibi, takımın başına Suat Kaya'nın getirildiğini duyurdu.

    "HOŞ GELDİN SUAT KAYA"

    Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuza hoş geldin Suat Kaya." denildi.

    Suat Kaya'nın, sportif direktör Ali Kanıçok'un katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Suat Kaya'ya hoş geldin'diyor, teknik direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Tuzlaspor, 27. haftası geride kalan ligde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

    Tuzlaspor da Suat Kaya dönemi #1

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